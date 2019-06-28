Стало известно, когда выйдет УАЗ «Патриот» с АКПП 

Москва, 28 июня. Выход новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» запланирован на конец августа — начало сентября текущего года. Об этом стало известно по номерам каталожных деталей автоматической коробки переключения передач (АКПП), которая будет устанавливаться на флагман Ульяновского автозавода.

Появление каталога комплектующих, который опубликовал портал «УАЗбука», как правило, свидетельствует о том, что до выхода новинки на рынок осталось совсем немного — идут последние приготовления. В каталоге, отметим, указаны все наименования и артикулы.

Как сообщалось ранее, Ульяновский автомобильный завод расширил опциональное оснащение внедорожника «Патриот». В комплектациях «Классик» и «Оптимум» станет доступна аудиосистема с четырьмя динамиками, поддерживающая формат mp3. Она обойдется покупателю в 10,9 тысячи рублей. Кроме того, в автомобиле появится пластиковый кожух запасного колеса с надписью Patriot за 4,5 тысячи рублей.

Также покупатели «Классик» смогут оснастить автомобиль датчиками в заднем бампере и аудиооповещением, опция обойдется в 6,9 тысячи рублей. В комплектации «Оптимума» функция будет доступна с дополнительными сонарами, стоимость составит 10,9 тысячи рублей.

В мае Ульяновский автомобильный завод продемонстрировал эволюцию интерьеров внедорожника «Патриот».