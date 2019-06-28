Фото для проекта «Дорога Памяти» собирают на форуме «Армия-2019»

Москва, 28 июня. На одном из стендов военно-технического форума «Армия-2019» посетители могут загрузить фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Минобороны планирует открыть в парке «Патриот» мультимедийную «Дорогу Памяти» длиной в 1418 шагов — по количеству дней и ночей войны. Вдоль нее на мультимедийной стене разместят 33 миллиона фотографий участников войны. В настоящее время военное ведомство тщательно разбирает архивы, чтобы никто из отдавших жизнь за Победу, не остался забытым. Внести фотографию своего родственника может каждый из жителей России.

Фамилии, фотографии фронтовиков и их истории уже собирают на своих сайтах Минобороны РФ и фонд «Воскресение», который официально занимается сбором средств на Главный храм ВС РФ. Сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или почтой на адрес: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».

В дни открытого посещения форума «Армия-2019» данные о своих родственниках можно передать на стенде Минобороны и с помощью представителей ведомства сразу же загрузить в базу данных.

В министерстве обещают, что увековечены будут абсолютно все, кто был призван, в частности те, кто находился в тылу или был объявлен врагом народа.

Музей откроется рядом с храмом Победы в подмосковной Кубинке 9 мая 2020 года.