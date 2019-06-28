Военный форума «Армия-2019» представил лучшие интерактивные площадки

Международный военно-технический форум «Армия-2019» с 28 по 30 июня открыт для массового посещения. Федеральное агентство новостей рассказывает о самых занятных интерактивных объектах выставки, которые будут интересны даже тем, кто далек от военной тематики.

Прыгнуть с парашютом

На стенде Рязанского училища ВДВ каждый день работы форума выстраивается очередь к одной из новейших российских разработок — тренажеру, который имитирует прыжок парашютиста с самолета. Учебная имитация создает полный эффект прыжка, учитывает технические и погодные факторы, с которыми приходится иметь дело в небе.

Десантники проверяют на нем свои навыки, а гости форума — испытывают уникальные ощущения, приближенные к реальным, и решают, стоит ли прыгнуть с парашютом по-настоящему.

При желании на вас наденут специальный жилет, а дальше специальные приборы поднимут вас в воздух, перевернут, обдуют потоками ветра, покажут стремительно приближающуюся землю в очках виртуальной реальности, а после опытные инструкторы проведут вам «разбор полетов».

Побыть стрелком в городском бою

Рядом с имитацией прыжка с парашютом расположен еще один тренажер с использованием виртуальной реальности — модель тактической огневой подготовки в условиях города. Экипируют вас по-честному, а вот условия боя будут виртуальные, и со стороны будет казаться, что вы сражаетесь с невидимыми врагами.

Разработка помогает преподавателям военных училищ при обучении молодых бойцов — и, разумеется, снижает риск по сравнению с реальными условиями ведения огня.

Разгромить террористов и сыграть за русский спецназ

Почувствовать себя бойцом можно и на стенде онлайн-игры «Калибр» от российских разработчиков. Продолжая традиции World of Tanks и World of Warships, создатели «Калибра» посвятили новый боевой экшен войскам специального назначения. Особое внимание уделили российскому спецназу.

Во время форума «Армия-2019» посетители могут стать тестировщиками бета-версии и в команде из четырех бойцов обезвредить террористов.

Избавиться от страха перед аудиторией

Военный университет Минобороны представил на стенде сразу несколько тренажеров для музыкантов. Один из них — это очки виртуальной реальности, через которые вы увидите перед собой полный зал филармонии и научитесь не испытывать робость на аншлагах.

Еще два прибора — это приспособление для изучения сложной аппликатуры духовых инструментов. Старший преподаватель кафедры инструментов военных оркестров Игорь Якушев, устав смотреть на мучения студентов, решил облегчить им учебу и придумал этот тренажер. К трубе присоединяется электроблок и блок-платформа, имитирующая игровую машинку инструмента. Преподаватель играет мелодию, а нужные клавиши автоматически нажимаются под пальцами студента.

По словам разработчиков, с внедрением этого тренажера обучение пошло ощутимо быстрее — на 30-40% эффективнее. Для овладения приемами извлечения звука в Военном университете придуман еще и тренажер-визуалайзер, имитирующий мундштук, с наглядной демонстрацией того, как извлекается звук.

Тренажер сокращает долгое и нудное обучение звукоизвлечению примерно на полгода.

Виртуально удалить аппендицит

В медицинской зоне экспозиции форума «Армия-2019» есть тренажер виртуальных медицинских операций. На нем можно примерить роль хирурга и выполнить операцию на виртуальном пациенте — например, удалить аппендицит.

На экране отображаются внутренности человеческого тела, а ткани ведут себя под инструментами в точности как под реальным скальпелем. Для тех, кто совсем не представляет, что делать с условным пациентом, система дает электронные подсказки и указывает на нужные инструменты.

Покататься на коньках и сыграть в хоккей

Военно-строительный комплекс Минобороны РФ устроил на своем стенде целый спорткомплекс с хоккейной зоной и мини-катком. Покрытие сделано не из привычного уже искусственного льда, а из идеально отшлифованного твердого пластика.

В этой зоне работает прокат коньков, а детей сопровождают на льду инструкторы. Любителям хоккея организовали уголок с воротами, выдают клюшку и десяток шайб, а за стеной на таком же покрытии играют в баскетбол: «пластиковый лед» отлично подходит и для других видов спорта.

Сделать массаж и пройти мини-реабилитацию

Для тех, кто устанет разглядывать военную технику и задирать голову в небо, следя за полетами авиации, есть медицинская зона форума — там можно провести экспресс-диагностику организма, узнать показания для реабилитации и попросить у специалистов небольшой сеанс массажа и остеопатии.

Выковать монетку на память

Сотворить памятный знак о юбилейном форуме «Армия-2019» можно собственными руками: на стенде, посвященном строительству Храма Победы, работают кузнецы. Они вручают желающим молоты и помогают набить на монете изображения будущего собора и знак 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Здесь же впервые представлен новый макет храма, а саму стройку можно наблюдать на въезде в парк «Патриот» — стены уже видны из-за невысокого забора.

Добавим, что с 28 июня на форуме можно увидеть военное шоу «Вежливые люди», где бойцы разных подразделений покажут, как действуют между собой в современном общевойсковом бою.

Свою мощь продемонстрируют вертолеты армейской авиации, противотанковые и огнеметные средства, танки, ПВО, техника ВДВ, водоплавающие машины армии, автомобильная, гусеничная и другая техника, которая есть в распоряжении российских военных.