Замглавы МИД Грузии отказался давать юридические гарантии безопасности россиян

София, 28 июня. Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что в Тбилиси не планируют давать юридические гарантии безопасности россиянам, находящимся в стране. Он считает, что Грузия уже гарантирует безопасность граждан РФ.

«Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — сказал Хвтисиашвили, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном юридическом закреплении гарантий безопасности россиян.

Напомним, после того, как в Грузии начались массовые беспорядки и протесты, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские воздушные перевозки в эту страну. Ограничения вводятся с 8 июля 2019 года. Также туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в Грузию. Ростуризм начал распространять памятки о том, как гражданам РФ, находящимся на территории Грузии, вернуться домой, сообщает Infox.ru.

В сообщении Национального банка Грузии подчеркивается, что отток российских туристов негативно повлияет на курс лари. Согласно предварительным подсчетам, «сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 миллионов».

После начала беспорядков в Тбилиси Абхазия закрыла границу с Грузией. Въезд иностранных граждан с территории Грузии был ограничен с 27 июня. Также был запрещен выезд жителей Абхазии в Грузию, сообщает Газета.ru.

Отметим, что за организацией массовых беспорядков и протестных акций в Грузии могут стоять США. Это косвенно подтверждается заявлением старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который сказал, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работают фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явную антироссийскую направленность, а также Агентство США по международному развитию.