Мэй объяснила Путину, почему считает нормализацию отношений невозможной

Осака, 28 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что считает нормализацию отношений невозможной. По ее мнению, от Москвы якобы продолжает исходить «угроза».

На встрече с Путиным на саммите G20 в японской Осаке Мэй заявила, что в текущей ситуации отношения Москвы и Лондона измениться не могут. Мэй объяснила Путину свою точку зрения.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — приводит ее слова агентство Press Association, ссылаясь на представителя британского премьер-министра.

Кроме того, Мэй заявила, что у британской стороны якобы есть неопровержимые доказательства того, что к инциденту в Солсбери причастна Россия.

Напомним, в начале марта прошлого года власти Британии заявили, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон считает, что к инциденту причастна Россия, однако так и не смог представить доказательства. Российская сторона отвергла обвинения и предложила помощь в расследовании произошедшего, однако получила отказ от британских партнеров.

Накануне Путин поделился своим мнением о так называемом «деле Скрипалей». Он констатировал, что «эта шпионская история» не стоит ни пяти копеек, ни пяти фунтов. Он обратил внимание, что вопросы, касающиеся межгосударственных отношений, измеряются миллиардами и судьбами миллионов людей, которые страдают из-за голословных обвинений Лондона.