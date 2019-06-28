Симферополь, 28 июня. Киевским властям выгодно нахождение украинских моряков, арестованных за нарушение границы РФ, в «российских тюрьмах», заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, Украина намерена использовать своих граждан в политических целях.

Ранее министерство иностранных дел России направило ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. Дипломаты обратили внимание коллег на имеющиеся в российском уголовно-процессуальном законодательстве возможности, чтобы помочь морякам, арестованным за нарушение границы. Реализуя эти меры, Киев мог добиться освобождения своих граждан.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил, что не согласен с позицией Москвы. Он потребовал чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля. При этом Климкин не согласовал ответ ведомства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет РИА Новости, Иоффе напомнил, что моряки нарушили государственные границы и просто так отпустить их нельзя. Он уточнил, что Москва проявила добрую волю, дав понять, как можно добиться освобождения украинцев. Глава Общественной палаты Крыма заявил, что моряки нужны Киеву в российской тюрьме.

«МИД Украины по-хамски ответил, что их это не устраивает. Эти моряки нужны определенным политическим силам Украины именно в российских тюрьмах, чтобы можно было их использовать в политических целях», — подчеркнул он.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Газета.ru», официальный представитель МИД Мария Захарова назвала украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе, заложниками Киева.