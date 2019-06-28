Около 250 человек задержаны в Эфиопии после попытки переворота

Аддис-Абеба, 28 июня. Около 250 человек задержаны в Эфиопии по подозрению в причастности к попытке переворота в штате Амхара.

Ранее сообщалось о 56 задержанных членах политической партии «Национальное движение Амхары». При этом сама организация свою причастность к попытке захвата власти отвергает.

Как сообщает Reuters, в целом с 22 июня, когда в африканской стране развернулись события, задержаны порядка 250 человек. Их личности и даты проведения задержаний при этом не сообщаются.

В минувшую субботу, напомним, власти Эфиопии сообщили о неудавшейся попытке свержения действующей власти, через несколько часов после которой руководитель штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен и еще один генерал в отставке были убиты их охранниками.

По словам пресс-секретаря главы правительства страны Биллен Сейюм, «ударный отряд» под руководством начальника службы безопасности штата Амхара Асамину Циге вторгся на заседание в правительственное здание 22 июня днем и начал стрельбу, в результате ранения получил глава штаба Меконнен.