Кокорин и Мамаев отправятся в одну колонию

Москва, 28 июня. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также другие фигуранты громкого дела о драках в Москве будут отправлены в одну колонию, если они сами не откажутся. Такое решение принял директор ФСИН, сообщил заместитель главы службы Валерий Максименко.

По словам Максименко, глава ФСИН принял решение, что, когда все документы поступят, фигуранты дела о драках в столице будут отправлены в одну колонию, «если они сами не откажутся».

Максименко подчеркнул, что в службе их не считают бандой или группировкой, сообщил ТАСС. По его мнению, осужденные — «это люди, которые оступились».

В июне Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, футболисты будут отбывать наказание недалеко от столицы.

В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, напомнило «Утро.ру». По данным следствия, они избили водителя ведущей Первого канала и столичного чиновника. Профессиональные спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го года, мера пресечения в виде заключения под стражу продлевалась несколько раз.