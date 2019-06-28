Стало известно, когда начнутся испытания МС-21 с российским двигателем

Москва, 28 июня. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания отечественного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.

На данный момент МС-21 проходит испытания с использованием двигателя PW-1400G компании Pratt & Whitney. Мантуров в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в настоящее время третий самолет МС-21 подключился к испытаниям. До конца текущего года должно присоединиться четвертое воздушное судно, заметил он.

«Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года», — рассказал он о сроках.

В апреле этого года авиастроительное предприятие «Иркут» опубликовало видео полета опытного образца МС-21–300.

Лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Полет воздушного судна прошел в штатном режиме, у экипажа нареканий и замечаний к работе систем лайнера не возникло.

Пассажирский самолет МС-21–300 представляет собой ближне- и среднемагистральное судно нового поколения. На борту самолета могут вместиться до 211 человек.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Окончание сертификации запланировано на 2020 год. Серийное производство «Иркут» планирует в 2021 году.

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов ранее выразил мнение, что первый длительный полет опытного образца лайнера МС-21-300 показал потенциал лайнера перед западными конкурентами.