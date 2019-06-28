В Госдуме потребовали от США доказать свою договороспособность после саммита G20

Вашингтон должен подтвердить конкретными действиями позицию президента США Дональда Трампа по обеспечению международной безопасности и заинтересованности в улучшении отношений с Россией, озвученную 28 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке. Такое мнение высказал в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов. По словам парламентария, все предшествовавшие диалогу президентов действия США убеждают в обратном.

«То, что происходило перед встречей, когда США деанонсировали Договор о ракетах средней и меньшей дальности, уже говорили о СНВ-3, ядерном оружии, не добавляло оптимизма перед этой встречей. Но я думаю, что диалог двух президентов наметит пути решения проблем в сфере контроля над вооружениями», — заявил ФАН Андрей Красов.

Тем не менее в целом депутат положительно оценил состоявшееся общение глав России и США, которому на этот раз не помешал Керченский инцидент (из-за него Дональд Трамп отменил предыдущую встречу). Особенно показательно, по мнению парламентария, что встреча состоялась на фоне возвращения российской делегации в ПАСЕ.

«Наши западные коллеги тоже поняли, что сейчас правота не на их стороне, и начали выстраивать отношения, по крайней мере на словах. Время же лечит — благоразумие наступило у наших западных партнеров, но не у всех, судя по реакции некоторых делегаций в ПАСЕ на нашу страну, — отметил собеседник ФАН. — Но, может быть, за словами наступят некие действия в подтверждение этих слов».

Андрей Красов также подчеркнул, что, если внешняя политика США, будет противоречить заявленной их лидером в Осаке позиции, это может в очередной раз дискредитировать Вашингтон на международном уровне.

«Если этих действий не последует, мы сможем в очередной раз констатировать, что наши западные партнеры недоговороспособны и не могут выполнять взятые на себя обязательства и те обещания, которые были ими высказаны», — добавил представитель Госдумы.

Депутат также прокомментировал прозвучавший по просьбе журналистов в начале встречи призыв Трампа к Путину не вмешиваться в предстоящие выборы президента США в 2020 году.

«Эта шутка повторяется неоднократно и из разряда шуток переросла уже просто в глупость, поэтому лидеры обеих стран улыбнулись», — добавил Красов.

Встреча президентов России и США состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» и продолжалась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны и весь мир заинтересованы в улучшении отношений, а также условились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

Согласно информации Белого дома, главы государств также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Предыдущую полноформатную встречу Дональд Трамп отменил в связи с инцидентом в Керченском проливе.