Лукашенко рассказал о готовящейся встрече с Путиным и Рахмоном

Минск, 28 июня. Президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон могут провести трехстороннюю встречу в Минске 29 июня. Об этом рассказал глава принимающего мероприятие государства.

На встрече с таджикским коллегой Лукашенко подчеркнул, что перед Москвой, Минском и Душанбе стоит ряд вопросов, которые лидеры стран могли бы обсудить в ближайшее время.

«Думаю, завтра подключится к этим переговорам Владимир Владимирович Путин. Он прилетит завтра утром, после обеда мы сможем поговорить, я думаю, втроем», — рассказал о готовящейся встрече глава Белоруссии, обращаясь к Рахмону.

Лукашенко добавил, что президенты могут обсудить вопросы в рамках СНГ и ОДКБ.

Напомним, в начале недели президенты РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие контакты на высшем уровне. Как уточняли представители главы республики, Лукашенко пригласил российского лидера на закрытие II Европейских игр.

Президент РФ положительно ответил на предложение коллеги. Путин приедет в Минск сразу после саммита G20, который в настоящее время проходит в японской Осаке.

Как рассказала ранее представитель России на саммите «Большой двадцатки» Светлана Лукаш, государства во время мероприятия стараются договориться о реформе Всемирной торговой организации, информационной безопасности, а также по темам климата и миграции.

Накануне президент России заявил, что ожидать прорывных решений от саммита «Большой двадцатки» в Осаке сложно. Тем не менее, по его словам, есть надежда на сглаживание противоречий.