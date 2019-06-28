Организаторы финансовой пирамиды арестованы в России

Москва, 28 июня. Участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамида, задержаны в Ярославской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, материальный ущерб превысил миллиард рублей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды.

Волк отметила, что злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они обещали россиянам, вложившим в их компанию средства, выплату высоких дивидендов в 36% годовых. Для привлечения большего числа клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет денег, полученных от новых вкладчиков, добавила «Газета.ру».

Официальный представитель МВД России добавила, что от действий организаторов финансовой пирамиды пострадали более двух тысяч человек. Злоумышленники действовали с 2016 по 2019 годы, отметил «Царьград».

Двое предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала пирамиды арестованы по решению суда. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, добавила Волк.