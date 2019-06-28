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Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог по ключевым вопросам

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Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог по ключевым вопросам

Осака, 28 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил конструктивную атмосферу на переговорах российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Лавров поделился впечатлениями от переговоров Путина и Трампа в японской Осаке на саммите G20. Он отметил, что российский и американский лидеры намерены продолжать диалог по ключевым вопросам.

«Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная, — рассказал глава внешнеполитического ведомства России. — Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности».

Лавров заявил, что Путин и Трамп намерены продолжать диалог по ключевым вопросам

Дипломат констатировал, что российская сторона обозначила подтверждение своих инициатив, которые были озвучены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки.

«Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручение заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», — заметил он.

Кроме Лаврова, на встрече Путина и Трампа Россию представляли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Переговоры лидеров России и США состоялись в первый день работы саммита. Беседа двух президентов продлилась 1 час 20 минут. Журналисты долго отказывались покидать встречу президентов США и России в японской Осаке. Службе протокола понадобилось много времени, чтобы убедить корреспондентов покинуть комнату переговоров после окончания протокольной съемки.

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Автор: Катерина Иванова
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