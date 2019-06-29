Группа сирийских беженцев вернулась в родные дома в провинции Даръа

Дамаск, 29 июня. Десятки сирийских беженцев вернулись из лагеря для перемещенных лиц, расположенном в Иордании. Вместе с личными вещами они пересекли пограничный переход «Насиб» в провинции Даръа и направились в свои деревни и дома после того, как сирийская армия восстановила контроль.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Соответствующие власти в провинции Даръа готовились к приему возвращающихся лиц, предоставляя им бесплатные автобусы и грузовики для перевозки их самих и их личных вещей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Полковник Мазен Гандур, глава иммиграционного центра «Насиб», сказал, что накануне несколько семей были перемещены из лагеря беженцев Аль-Азрак в Иордании, указав, что рабочие, находящиеся на контрольно-пропускном пункте, обеспечивают людей необходимыми автобусами для перевозки в ближайший приемный пункт, расположенный неподалеку от их городов и деревень.

Он также добавил, что заинтересованные стороны на переходе работают над урегулированием ситуации тех, кто нуждается в нм нуждается. Число людей, вернувшихся в Сирию через «Насиб», с момента открытия до сегодняшнего дня превысило 22 тысячи.

Ранее сообщалось, что десятки семей, которые жили во временной резиденции в Аль-Дуйере, начали возвращаться в свои дома в деревни и города Восточной Гуты, которые сирийская армия возвратила при поддержке российской стороны. По словам Хассуна, у правительства есть полный план реконструкции этих районов, чтобы вернуть то, что было до войны. Директор центра добавил, что он урегулировал свою ситуацию совместно с государством, и сейчас живет так же, как это было за девять лет до войны.