Литва готовится к войне с Россией, полагая, что Москва расценивает ее как «временно потерянную территорию» и попытается ее вернуть после модернизации армии и усиления обороноспособности Калининградской области. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал это паранойей Вильнюса.

Как пишет The National Interest, литовские власти считают, то вероятность нападения России невысокая, но, тем не менее, готовятся к войне с РФ. За последние шесть лет Литва утроила расходы на оборону и модернизирует основные сухопутные силы — механизированную и моторизованную бригады.

В случае «российской агрессии» Литва способна мобилизовать всего 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах. Также Вильнюс рассчитывает на поддержку пяти тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО». Сейчас Минобороны и Минтранс Литвы работают над увеличением скорости допуска союзнических войск на территорию республики.

Кроме того, Вильнюс надеется на размещение на своей территории американских войск, которые могли бы сдержать Россию.

«Как можно комментировать русофобию? Очевидно, что видные деятели литовского истеблишмента нуждаются в лечении, потому что их состояние граничит с психическим заболеванием. Разумеется, Россия не собирается ни на кого нападать, тем более — на члена НАТО. Россией руководят не идиоты, а вполне ответственные, здравомыслящие, уважаемые политики», — заметил Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Главред журнала «Национальная оборона» полагает, что публикация The National Interest преследует цель поддерживать русофобские настроения в Европе.