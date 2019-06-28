Подготовку Литвы к «войне» с Россией объяснили комплексом неполноценности
Литва готовится к войне с Россией, полагая, что Москва расценивает ее как «временно потерянную территорию» и попытается ее вернуть после модернизации армии и усиления обороноспособности Калининградской области. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал это паранойей Вильнюса.
Как пишет The National Interest, литовские власти считают, то вероятность нападения России невысокая, но, тем не менее, готовятся к войне с РФ. За последние шесть лет Литва утроила расходы на оборону и модернизирует основные сухопутные силы — механизированную и моторизованную бригады.
В случае «российской агрессии» Литва способна мобилизовать всего 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах. Также Вильнюс рассчитывает на поддержку пяти тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО». Сейчас Минобороны и Минтранс Литвы работают над увеличением скорости допуска союзнических войск на территорию республики.
Кроме того, Вильнюс надеется на размещение на своей территории американских войск, которые могли бы сдержать Россию.
«Как можно комментировать русофобию? Очевидно, что видные деятели литовского истеблишмента нуждаются в лечении, потому что их состояние граничит с психическим заболеванием.
Разумеется, Россия не собирается ни на кого нападать, тем более — на члена НАТО. Россией руководят не идиоты, а вполне ответственные, здравомыслящие, уважаемые политики», — заметил Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей.
Главред журнала «Национальная оборона» полагает, что публикация The National Interest преследует цель поддерживать русофобские настроения в Европе.
«Страны, в которых эта русофобия достигла предельного уровня, страдают комплексом неполноценности. Это не только Литва, это вся Прибалтика, и не только. Полноценные государства не будут строить свою политику на ненависти и страхе перед российской агрессией.
Литовские политики используют страх войны с Россией в своих предвыборных целях. Но, положа руку на сердце, ведут они себя как вожди банановых республик. А ведь скоро будет 30 лет их независимости. Жаль, что за это время у литовцев не выработались национальные самосознание, гордость и суверенитет, а есть лишь желание лаять на Россию. Этот лай напоминает басню Крылова «Слон и Моська»: «Знать, она сильна, что лает на слона». Литва способна лишь вот так лаять, издеваться над памятниками советским воинам и готовиться к войне, которой не будет», — сказал военный эксперт.