Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступило в силу

Брюссель, 28 июня. Решение Совета ЕС о продлении на шесть месяцев антироссийских санкций вступает в силу. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором размещены соответствующие нормативные акты.

Ограничительные меры против Москвы будут действовать до 31 января 2020 года.

Накануне Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ, сославшись на рекомендации немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Отношения между Россией и Западом ухудшилось в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Пять лет назад ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физлиц и компаний, а затем перешли к санкциям против целых секторов российской экономики.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной гражданской войны на Украине, которая продолжается с 2014 года. Луганск и Донецк после госпереворота в стране заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью России по итогам референдума пять лет назад. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова демократическим путем высказалось за воссоединение Крыма с Россией. Украина и ряд западных стран решение крымчан не признают, несмотря на то, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.