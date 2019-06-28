Лавров раскрыл темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Осака, 28 июня. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Японии обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию на Украине и в Сирии. Темы переговоров лидеров двух стран раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Обсуждались вопросы стратегической стабильности», — сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Министр уточнил, что в ходе беседы российский лидер и глава Белого дома обменялись мнениями по сложившейся на настоящий момент ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, а также обсудили Украину и происходящие в ней события.

Как напоминает «Газета.ru», Трамп прибыл в Японию на саммит «Большой двадцатки» накануне. С российским лидером он встретился в пятницу.

Президенты России и США провели полуторачасовую встречу в Осаке. Путин и Трамп заметили, что эти переговоры могут стать хорошим заделом для продолжения диалога по накопившимся вопросам, пишет НСН. Беседа двух президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании пресс-служба Белого дома сообщила, что на переговорах поднимались вопросы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы, передает Infox.ru.

Также лидеры согласились продолжить дискуссию о современной модели системы контроля над вооружениями. При этом американский президент предложил включить в нее Китай.

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США позитивно отреагировал на приглашение российской стороны посетить 75-летие Победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года.