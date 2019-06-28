Россия будет содействовать ОБСЕ при отводе сил на линии соприкосновения в Донбассе

Минск, 28 июня. Россия будет оказывать содействие ОБСЕ в ее посреднических усилиях при отводе сил на линии соприкосновения в Донбассе, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Грызлов констатировал, что Россия призывает Украину и Луганскую народную республику выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской, расположенной на линии соприкосновения.

«РФ оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения», — подчеркнул он.

Напомним, 26 июня Народная милиция ЛНР и украинская армия заявили, что приступили к процессу отводу сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской. Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Cтанице Луганской проходит без каких-либо нарушений. По его словам, вторая фаза разведения осуществляется абсолютно планово.

В 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — будущих ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке страны силовую операцию. Согласно отчетам ООН, всего за период гражданской войны на Украине погибли от 12,8 до 13 тысяч человек.