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Минобороны РФ нацелилось на создание оружия с искусственным интеллектом

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Минобороны РФ нацелилось на создание оружия с искусственным интеллектом

Москва, 28 июня. Минобороны России нацелилось на создание новейшего оружия с искусственным интеллектом. К разработке планируют привлечь ведущие учебные и научные организации, которые будут работать в сотрудничестве с технополисом «Эра», сообщил советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий на конференции в рамках форума «Армия-2019».

«Участие ведущих наукоемких образовательных учреждений для нас принципиально важно»,  — подчеркнул Ильницкий.

Советник министра отметил, что привлечение ведущих организаций позволит достичь результата в области искусственного интеллекта и разработать на его основе перспективные образцы вооружения.

По словам Ильницкого, искусственный интеллект станет профильной темой технополиса «Эра». Он отметил, что в данной сфере Минобороны готово «взаимодействовать со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, учебными организациями, промышленностью и бизнесом».

Напомним, Российский международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. Форум открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что в рамках «Армии-2019» будет представлено более 300 единиц техники. Кроме того, по словам Шойгу, на мероприятие прибыло 110 иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что в рамках форума были раскрыты характеристики российской ракеты «Сармат». Также на форуме представили социальный портрет призывника будущего.

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Автор: Василиса Бойко
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