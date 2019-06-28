Путин посетил форум «Армия–2019». ФАН-ТВ

В Москве продолжается международный форум «Армия-2019». На третий день его посетил президент России Владимир Путин, который осмотрел выставку форума — последние российские военные разработки.

В течение всего времени работы мероприятия здесь пройдут показательные выступления современной техники российской армии сухопутного, водного и воздушного кластера. Например, на форуме продемонстрировали возможности противотанковых и огнеметных средств, стоящих на вооружении сухопутных войск России. Которым, кстати, в этом году исполняется 469 лет.

Всю мощь российской армии и флота покажут не только на полигоне и аэродроме, но и на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот Экспо». Так как организатором мероприятия является министерство обороны, то и его представители приняли участие в выставке и рассказали о своих достижениях в различных сферах.



На стенде Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ представлено лучшее инновационное оборудование, которым оснащаются функциональные кабинеты наших военно-лечебных учреждений по самым разным направлениям.

«Здесь, на форуме «Армия-2019», мы представляем диагностическое офтальмологическое оборудование, которое позволяет в течение нескольких минут пройти полную диагностику и выявить основные заболевания и последствия травм органов зрения», — рассказывает полковник медицинской службы и главный офтальмолог МО РФ Алексей Куликов.

А в военно-строительном комплексе рассказали о приоритетных направлениях строительства объектов военной инфраструктуры. С 2013-го по 2018 год построено 2573 здания и сооружения для укрытия техники и хранения вооружения и боеприпасов. Кроме того в эксплуатацию введено 403 здания и сооружения причального фронта и береговой инфраструктуры, 391 — для дальней и оперативно-тактической авиации, 4496 сооружений для размещения сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. Реконструировано 19 аэродромов.

«Мы строим, в общем-то, все объекты Вооруженных сил как специального, так и социального назначения. И училища — это одно из наших направлений, в котором мы очень преуспеваем, потому что мы училища теперь строим за четыре месяца с нуля. Текущее современное строительство министерства обороны ведется уже с применением современных технологий», — поясняет заместитель генерального директора ФКП «Управление заказчика капитального строительства МО РФ Данил Искаков.

На торжественной церемонии в присутствии Владимира Путина было объявлено о подписании 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на сумму более триллиона рублей. Всего в форуме принимают участие порядка 1300 предприятий, а в мероприятиях участвуют более 120 иностранных делегаций. С 28 июня выставка откроется для массового посещения.