Путин на G20 дал понять, что Россия устала терпеть террористический анклав в Идлибе

Необходимо ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии, обеспечить поставки гуманитарной помощи для нуждающихся жителей страны и содействовать восстановлению экономики и возвращению беженцев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи лидеров стран БРИКС на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Путин подчеркнул: для решения современных конфликтов, угрожающих миру во всем мире, потребуется совместная работа стран G20.

Путин призвал партнеров России по блоку БРИКС — то есть Китай, Индию, Бразилию и ЮАР активнее включаться в работу по ликвидации терроризма в Сирии. Российский лидер отметил также, что Бразилия внесла ряд важных инициатив, направленных на пресечение источников финансирования терроризма и пресечение террористической пропаганды.

«На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращении беженцев», — сказал Путин.

Несложно догадаться, о каких очагах напряженности идет речь — сирийская провинция Идлиб остается «оазисом» для многочисленных террористических группировок, как сирийских, так и действующих в русле международного джихадизма. Турция не смогла убедить противников Дамаска сдать тяжелое вооружение и не смогла предотвратить захват Идлиба джихадистскими группировками — и теперь южная часть провинции превратилась в поле ожесточенных столкновений между Сирийской арабской армией и террористами.

Ситуация в Идлибе вновь обострилась вчера, когда турецкий наблюдательный пункт близ деревни Шер-Магар попал под обстрел сирийских войск. Террористы использовали стратегически важный район Шер-Магара, чтобы наносить удары по сирийской армии — уступы гор Джебель аз-Завия позволяют боевикам использовать противотанковые ракетные комплексы на большом расстоянии, после чего отходить на позиции, защищенные от обстрела. В этот раз ответный удар САА задел и турецкий наблюдательный пункт, один солдат турецкой армии погиб.

Ответный удар турецкой армии пришелся по сирийским деревням на севере Хамы. САА ответила артиллерийским огнем.

«Целями более 18 минометных снарядов, запущенных силами турецких оккупантов из Шер-Магар и с юга провинции Идлиб, стали деревни Аль-Карим, Кабр-Фидда, Аль-Хувейз на северо-западе провинции Хама», — сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Стоит отметить, что резкое обострение обстановки в Идлибе произошло — словно по заказу — в момент начала саммита «Большой двадцатки» в Осаке (в ходе которого, кроме всего прочего, прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа).

В течение последних двух недель Турция несколько раз заявляла о «спланированных обстрелах» наблюдательных пунктов в Идлибе со стороны САА. Неблагоприятное развитие этой ситуации может стать началом новой и очень серьезной эскалации в Идлибе. Российским дипломатам в очередной раз придется приложить большие усилия, чтобы не допустить открытого конфликта между Дамаском, которому необходимо покончить с террористическим анклавом для перехода к новому этапу урегулирования, и Турцией, которая покровительствует сирийской «умеренной оппозиции» и не готова вывести войска из северной Сирии без особых гарантий безопасности на своей территории.

В какой-то степени заявление президента Путина о «ликвидации очагов напряженности в Сирии» можно понимать в качестве «толстого намека»: с террористическим анклавом в Идлибе пора покончить, дальше терпеть происходящее невозможно. С этим согласен член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Вы знаете, Россия проявила колоссальное терпение по вопросу Идлиба. Мы пошли навстречу и турецкой стороне, и американцам, которые просили остановить сирийскую армию и не помогать ей в очищении Идлиба от террористов, — напомнил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей. — Но жизнь показала, что там практически ничего не поменялось — и турки не смогли навести там порядок, и сами обращались неоднократно за помощью [к России]».

«Поэтому Россия показала, что если мы хотим наконец очистить Сирию от террористов, надо завершать операцию в Идлибе», — объяснил сенатор.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, ситуацию с обстрелами турецких наблюдательных пунктов удастся сгладить дипломатическими методами. Тем не менее Турция должна для себя принять решение — готова ли она предпринимать активные действия для победы над террористами.

«Я надеюсь, что больших последствий это иметь не будет — все понимают, что на войне возможны последствия и стратегические, и тактические, и возможно уничтожение не тех целей. Я думаю, что военные должны договориться», — предположил Джабаров.

Дальнейшие действия политического руководства Турции покажут, чего на самом деле хочет Анкара в отношении Идлиба.

«Если Турция хочет продолжения террористических вылазок оттуда, она предложит воздержаться [от военной операции]. Если Турция хочет действительно хочет убрать террористическую угрозу из Идлиба — надо решать вопрос о совместной операции», — подытожил сенатор.

Обострение конфликта в окрестностях Шер-Магара продолжается. Турецкие силы обстреляли позиции САА в районе деревни Аль-Курайм, там же сирийские войска попали под обстрел из «Градов» со стороны террористов. Чуть ранее боевики предприняли попытку атаковать САА в районе Аль-Хувейза — именно по этим позициям велся огонь из окрестностей турецкого наблюдательного пункта. Между тем над Идлибом появилась турецкая авиация — возможно, ВВС Турции старается связать действия сирийских летчиков и предотвратить авиаудары по позициям террористов.