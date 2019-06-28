Путин анонсировал проведение форума молодых дипломатов РФ, Индии и КНР​​​​​​​

Осака, 28 июня. Форум молодых дипломатов стран РИК (РФ, Индия и Китай) пройдет осенью в России, страна-хозяйка мероприятия рассчитывает на активное участие представителей иностранных государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20 в Японии.

Трехсторонняя встреча президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китая Си Цзиньпином началась на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Предыдущие переговоры в данном формате прошли в ноябре прошлого года в Аргентине.

Российский лидер подчеркнул, что представители академических, научных, молодежных кругов трех стран тесно взаимодействуют.

«В России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК. Рассчитываем на самое активное участие ваших государств, уважаемые друзья», — анонсировал Путин, обращаясь к коллегам.

Ранее на встрече глава РФ оценил весомый вклад, который государства вносят в создание архитектуры неделимой безопасности на континенте. Среди направлений совместной работы трех стран Путин назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, нарко- и киберпреступностью.

Кроме того, Россия, Индия и Китай, по его мнению, могли бы вместе выступить за реформирование Международного валютного фонда и сохранение универсальной роли Всемирной торговой организации как основополагающей торговой структуры.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран стартовал в японском городе Осака 28 июня, он закончится в субботу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указывал, что все планируемые встречи Путина на полях саммита G20 будут посвящены урегулированию кризисов в мире.