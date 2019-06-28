Как россиянок вербуют в соцсетях для секс-услуг арабским шейхам под видом «эскорта»

На тайной бирже труда девушка может «получить 5000 евро в день в Дубаях». Чем же на самом деле оборачивается дело для клюнувших на подобные объявления девушек — в материале Федерального агентства новостей.

Ищу топ-модель и девственницу

«Открыт набор худеньких девушек 18-19 лет, нужны очень худые. Натуральные блондинки или брюнетки, длинные волосы, беби-фейс (выглядеть как подросток. — Прим. авт.). В идеале 163-173 рост. Заказчику 37 лет, но выглядит моложе, богатый бизнесмен. Нужны девушки, чтобы проводить вместе время в его доме и ресторанах. Бюджет до €5000 в день, зависит от внешних данных. Для девственниц или настоящих топ[-моделей] — до €25 000 только за 3-4 дня».

Так выглядит типичное сообщение с вакансиями для жриц любви в «Телеграме». Именно он в последние годы стал главной «биржей труда» элитных проституток. Правда, своими именами никто здесь вещи не называет — новый «персонал» могут называть «эскортницами», обещать карьеру топ-модели. Но суть от этого не изменится.





За один день в подобных чатах — от 10 до 20 предложений с «выездами».

«Объявляем набор на работу с заработком от 400 тыс. рублей в месяц. Совмещайте высокий доход, шопинг, прогулки и путешествия в богатейших европейских столицах», — и далее следует обещание «длительного сотрудничества с проживанием в пятизвездочных отелях» и любых крупных городах на выбор — Париже, Берлине или Лондоне.

Такими обещаниями сладкой жизни сутенеры заманивают девушек на работу. Предлагают охрану, трансфер, проживание. И многие клюют…

«Вас найдут по «Инстаграму»

В соцсетях есть закрытые чаты, где эскортницы общаются между собой и делятся отзывами о клиентах. Как рассказала участница одной из таких тусовок Анастасия, лучшие заказы, как правило, достаются девушкам с выдающимися внешними данными.

«На меня менеджер вышел через мой «Инстаграм», у меня там свыше 100 тыс. подписчиков, — рассказывает она. — А еще я участвовала в конкурсе «Мисс Россия».

По ее словам, лучше найти одного проверенного и годами с ним работать.

«Я иногда просматриваю в телеграм-каналах предложения, но без согласования с менеджером никуда не еду, — говорит девушка. — Мои клиенты — олигархи, чиновники. Поэтому я постоянно путешествую. За прошлый год посетила около 20 стран. В общем, у меня очень насыщенная жизнь, поэтому мне даже некогда заводить серьезные отношения. Я сама себя очень хорошо обеспечиваю. За неделю могу заработать до миллиона рублей».

Анастасия отметила, что в 90% случаев при наличии красивых фото в «Инстаграме» «менеджер» (как вы поняли, так здесь называют сутенеров) найдет потенциальную сотрудницу сам.

Существуют и еще более закрытые группы для эскортниц в «Телеграме» — туда можно вступить только по приглашению администратора, отметила владелица одного из таких аккаунтов Эллона.

«Десять фотографий, видеопроходка — и участницу добавим в чат. После этого я стану сопровождать этого человека и беру все обязательства по поиску заказов. У нас только топы: арабские шейхи и высокопоставленные чиновники», — говорит она.

Жрицам не хватает любви

Даже элитная проститутка мечтает о большой и чистой любви и серьезных отношениях — но именно это ей обычно не светит. Как рассказал нам музыкант Олег Д. (получивший известность после шоу «Фабрика звезд»), один из его романов закончился, когда он узнал, чем на самом деле зарабатывает возлюбленная.

«У нас было все прекрасно, я даже подумать не мог. Она постоянно куда-то летала, покупала дорогую одежду. Это говорило о том, что она либо из состоятельной семьи, либо много зарабатывает. У меня были мысли по поводу эскорта. И они подтвердились, когда я встретил ее в одном из ресторанов с состоятельным мужчиной старше 50 лет. После разговора она во всем призналась. Она хотела роскошной жизни, а этого я ей не мог дать», — заявил певец.

Психологи уверены, что девушки, которые занимаются эскортом, страдают заниженной самооценкой. Они просто не верят в свои силы и не представляют, что можно зарабатывать совсем другими способами, рассказывает психолог, руководитель Всероссийского клуба помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, Эвелина Геращенко. Не все приходят в эту сферу из-за денег.

«Многие таким образом пытаются восполнить потребность в любви, им не хватало матери или отца, которые не уделяли им достаточно времени», — считает Эвелина Геращенко.

Число участников специализированных групп с предложениями для жриц любви увеличилось в 10 раз за 2 года, сообщил нам руководитель аналитического центра Евгений Венедиктов. Еще в 2017 году их было не более 2,5 тыс., сейчас же количество таких чатов и каналов достигло почти 30 тыс.

«В мессенджере «Телеграм» мы обнаружили сотни групп с безобидными названиями — «Комсомолка», «Болталка», «Миллион туров в Европу», — рассказал руководитель центра. — Никакого намека на проституцию в названиях нет. Но наш автоматический анализ выявил, что в них часто используются слова «эскорт» или, например, «размер груди». После этого мы решили изучить данные каналы. Так мы, собственно, и обнаружили в них предложения интимного характера».

Ловушка телом

Но жизнь эскортницы кажется сладкой только в «завлекалове» от менеджера. Все проститутки — вне зависимости от того, где они отыскивают клиентов, — находятся в группе риска. И дело не только в венерических заболеваниях.

Эта категория девушек — постоянный объект агрессии маньяков, на них совершаются разбойные нападения, их избивают «работодатели». В некоторых случаях жриц любви похищают и продают с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.





Так, 3 года назад в результате масштабной оперативной разработки удалось разоблачить членов международной преступной группировки, продававшей россиянок в сексуальное рабство в ОАЭ и Королевство Бахрейн. Жительницам Пермского края, Челябинской области и Удмуртии сообщники обещали устройство на высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания.

Некоторые девушки осознавали, куда и зачем они едут. Но были и те, кто рассчитывал стоять у стойки ресепшен или убираться в номерах. И тех и других ожидало глубокое разочарование — как только они оказались на территории другого государства, у них отобрали паспорта и заставили заниматься сексом.