Трамп почувствовал себя голливудской звездой на встрече с Путиным

Осака, 28 июня. Американский лидер Дональд Трамп сравнил обстановку на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» с церемонией вручения премии «Оскар».

Представители американской и российской прессы вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов прямо в комнате, где шли переговоры лидеров России и США. В зале стоял гул голосов журналистов, который перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов Путина и Трампа журналисты выкрикивали вопросы, а по окончанию протокольной съемки долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций, сообщил РИА Новости.

Трамп почувствовал себя голливудской звездой на переговорах с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», отметила «Газета.ру».

«Как на премии Академии (кинематографических искусств США — «Оскар»). Очень глупо», — пошутил американский президент, обращаясь к Путину.

Встреча лидеров России и Соединенных Штатов прошла в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке, напомнил «Царьград». На переговорах, как сообщил Белый дом, стороны обсудили темы Ирана, Венесуэлы, Украины и Сирии. Путин и Трамп также пришли к выводу, что улучшение отношений между странами — в интересах не только Москвы и Вашингтона, но и всего мира. Переговоры американского и российского лидеров длились почти полтора часа.