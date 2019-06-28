Трамп позитивно отреагировал на приглашение посетить Россию на 75-летие Победы

Москва, 28 июня. Президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на приглашение российской стороны посетить 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

На полях G20 президент России Владимир Путин пригласил Трампа приехать на 75-летие Победы в Москву.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой отечественной войне 9 мая следующего года», — констатировал Ушаков.

«Президент США прореагировал очень позитивно», — уточнил помощник российского лидера в эфире «России 24»​​​.

Он также отметил, что лидеры США и России на встрече в Осаке обсудили Вторую мировую войну. В частности, между Путиным и Трампом состоялся разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, а также чья роль была решающей.

«Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, в первый день саммита G20 в японской Осаке состоялась встреча Путина и Трампа. Переговоры продлились 1 час 20 минут.

Как рассказали в пресс-службе Белого дома, американский и российский президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Главы государств подтвердили намерение продолжать дискуссии о разработке модели, которая позволит контролировать вооружения XXI века. Президент США от себя добавил, что она должна распространяться и на Китай.

Путин и Трамп подчеркнули, что в нормализации отношений США и России заинтересованы не только сами страны, но и весь мир.