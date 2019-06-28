Команда Навального предпочитает «красивые рассказы» грамотному сбору подписей, заявил Кац

Москва, 28 июня. Представитель московского отделения партии «Яблоко» Максим Кац заявил, что команда блогера и главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального умеет только «красиво рассказывать» вместо того, чтобы проводить грамотный сбор подписей.

Ранее Алексей Навальный опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором обвинил во лжи всех кандидатов в Мосгордуму, утверждающих, что они собрали больше подписей, чем ставленники блогера Любовь Соболь и Илья Яшин.

«Навальный пишет в Телеграме, что невозможно собрать больше подписей, чем Яшин и Соболь, а если кто говорит, что собрал больше, он врет. Мы собрали больше. И дело тут и в медийности, конечно, нам помогает Варламов. Но есть и еще много всего, например, организация и опыт такой работы», — написал Максим Кац в своем Twitter.

Представитель московского «Яблока» напомнил, что в 2014 году Соболь и Яшин также не смогли собрать нужное количество подписей. При этом кандидатам от «Яблока» удалось получить необходимую поддержку.

«Вообще, когда дело доходит, как говорят в покере, до вскрытия, то тут и выявляется, кто умеет вести кампании, а кто умеет только красиво рассказывать, что он ведет лучшие в России кампании», — написал Кац.

Кроме того, представитель «Яблока» отметил, что не понимает, зачем Навальный постоянно делает подобные «странные набросы».

Помимо самого блогера, с громкими заявлениями по поводу сбора подписей регулярно выступают ближайшие соратники Алексея Навального. Например, Леонид Волков утверждает, что пройти трехпроцентный барьер в российской столице невозможно. При этом в своих суждениях он полностью игнорирует процесс сбора подписей другими оппозиционерами и независимыми кандидатами.

Еще один ставленник Навального Иван Жданов, который выступает на выборах кандидатом в 8-м округе, обвинил Центризбирком в завышении числа избирателей на его участке, по сравнению с данными 2014 года. При этом с тех пор не выходило никаких нормативно-правовых актов, касающихся данного вопроса.

Отметим, что другим кандидатам удается добиться успехов в том, что команда Навального считает невозможным. Так, Максим Кац уже практически собрал необходимое количество подписей для своего кандидата в 8-м округе Дарьи Бесединой. Сейчас он намерен направить силы на поддержку второго своего кандидата — Анастасии Брюхановой (42-й округ).

Кроме того, успешный сбор подписей ведет самовыдвиженец от 30-го округа Роман Юнеман. При этом он остается практически вне медийного пространства, хотя именно медийную активность команда Навального считает обязательным условием положительного результата.

Возможный провал ставленников Навального на выборах в Мосгордуму и вероятный успех самовыдвиженцев способны разрушить имидж блогера, который считает себя «главным оппозиционером России». Команда Навального пользуется тактикой подстраховки и заранее обвиняет всех и вся во лжи и продажности, чтобы сохранить лицо в случае провала. А Владимир Милов, который планирует представлять 35-й округ, и вовсе переложил ответственность за вялотекущий сбор подписей на своих избирателей, написав в Facebook, что они будут виноваты в возможном провале, если не придут волонтерами в его команду.

Напомним, все кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации на выборах в Мосгордуму должны заручиться поддержкой не менее 3% избирателей в своем округе. Сбор подписей продолжится до 5 июля. Сами выборы состоятся 8 сентября 2019 года, сообщает «Русская планета».

Отметим, что сам Навальный греется под солнцем Флоренции, пока его подопечные пытаются собрать подписи для регистрации кандидатов на муниципальных выборах. Свои неудачи кандидаты в Мосгордуму списывают на жаркое лето, дачников и «сложный» округ.