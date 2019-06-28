Москва, 28 июня. Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за реформирование Международного валютного фонда и сохранение универсальной роли Всемирной торговой организации как основополагающей торговой структуры, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал на полях саммита G20 в Японии.

Путин рассказал о роли РФ, Индии и Китая в реформе МВФ и сохранении роли ВТО. Он подчеркнул, что согласование повестки дня таких организаций как ООН, БРИКС, ШОС и G20 Индией, Россией и Китаем приносит хорошую отдачу. Он уточнил, что Москва, Дели и Пекин могли бы вместе выступить за укрепление авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, которая регулирует вопрос торговли между странами.

Кроме того, Путин назвал второй важной задачей поддержку реформирования МВФ. По мнению российского лидера, сотрудничество трех стран могло бы быть примером для «создания современного справедливого многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций».

Ранее МВФ дал России советы по укреплению экономического роста. Миссия МВФ работала в России с 14 по 24 мая. По итогам визита специалистов в страну фонд предоставил России рекомендации по поддержанию экономического роста. В первую очередь эксперты советуют уделить внимание укреплению устойчивости финансового сектора.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора, — говорится в сообщении МВФ, — одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования».

Специалисты добавили, что банкам России необходимо снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон. Кроме того, финансовым организациям страны предложено совершенствовать работу по оценке качества активов и полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком.

«Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности», — заметили в МВФ.

России также предложено разработать стратегию по возвращению санированных банков в частные руки. По мнению экспертов МВФ, это поможет развить конкуренции в банковском секторе страны.