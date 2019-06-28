В Госдуме отреагировали на слова Трампа о «вмешательстве» в американские выборы​​​​​​​

США не стоит судить по себе и призывать Россию не вмешивать в американские выборы. Такую позицию депутат Государственной думы Антон Морозов озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Я думаю, что бесполезно затевать разговор по поводу вмешательства России в какие бы то ни было избирательные кампании, будь то США или Европа, любые другие страны, поскольку для нас суверенитет, независимость государств, принцип невмешательства во внутренние дела государств является самым главным в политике, в отличие от США. Просто не нужно судить по себе», — заявил Морозов, комментируя соответствующую просьбу президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом само желание США общаться с Россией — это «разумный подход», отметил член комитета Госдумы по международным делам.

«Мы не оставляем надежды на то, что именно такой разумный подход США к взаимоотношениям с Россией возобладает, поскольку Россия — это великая, могучая держава. С нами невозможно разговаривать языком принуждения, санкций и каких-то бесконечных упреков», — добавил Морозов.

Нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать взаимоприемлемую позицию, которая будет выгодна всем участникам переговоров. Только путем компромисса можно решить злободневную проблему, уточнил он.

«Я надеюсь, что процесс продолжится. Будут не просто проходить встречи, будут вырабатывать новые итоговые документы, снижающие напряженность в наших взаимоотношениях, и по всему миру в том числе», — подытожил член фракции ЛДПР.

Напомним, встреча Путина и Трампа прошла сегодня на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Главными темами для обсуждения стали вопросы улучшения взаимоотношений между двумя странами, ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также модель контроля над вооружениями.

Перед началом переговоров журналисты поинтересовались у Трампа, обратится ли он к Путину с призывом не вмешиваться в выборы президента США. Трамп озвучил соответствующую просьбу, и оба лидера улыбнулись.