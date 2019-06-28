Сирия, 28 июня. Турция вводит войска в Идлиб и Хаму. Боевики ИГ1* напали в пустыне Дейр-эз-Зора на подразделение сирийской армии. В Ираке два пассажирских автобуса взорваны неизвестными. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям боевиков в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаку джихадистов в Хаме и уничтожают их склады боеприпасов, и отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на два автобуса на севере Ирака и атаковали САА в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш аль-Изза»: заявляет о том, ей якобы удалось уничтожить 50 военнослужащих САА на северо-западе Хамы.

ВС Турции: патрулируют воздушное пространство над Алеппо и Идлибом, вводит войска в Хаму и по неподтвержденным сведениям совместно с боевиками обстреляли позиции САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аш-Шула инженерные подразделения до 14.00 дня будут проводить работы по разминированию и уничтожению боеприпасов, оставшихся после боевых действий в провинции, как передает агентство SANA.

Портал Deir Ezzor 24 сообщает, что группа боевиков «Исламского государства», действующие в составе «спящей ячейки», напали на военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в районе пустыни Бадия. Сообщается, что нападение исламистов было отбито, но несколько солдат пострадали.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter Levent Kemal, после того, как Министерство обороны Турции выпустило заявление об обстреле их наблюдательного пункта в Шир-Магаре, турецко-сирийскую границу пересек конвой турецкой военной техники и танков. ВВС Турции начали патрулировать воздушное пространство на юге провинции Идлиб и западе Алеппо.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в районе города Аль-Латамина, поселков Арбеин и Закят и в районе возвышенности Тал-Сахер, как сообщает новостной канал Step News Agency.

Агенство SANA сообщает о ликвидации складов боеприпасов «Джебхат Ан-Нусры1» в Закяте и Абу-Рейде. Утром группировка «Джейш Аль-Изза» развернула контрнаступление на позиции правительственных сил на фронте у города в Тель-Маллах и Аль-Джубейн. Боевики заявляют, что ими якобы были убито и ранено 50 человек в результате попадания трех противотанковых снарядов, сообщает Twitter-канал Idlib Plus. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь САА в Хаме.

Турецкая армия выпустила 15 снарядов в сторону контрольно-пропускных пунктов САА, о чем сообщает портал Al Masdar. Бомбардировка была предпринята в ответ на якобы намеренный обстрел правительственными силами турецкого наблюдательного пункта Шир-Магар. Вчера вечером турецкие вертолеты прибыли для эвакуации пострадавших при обстреле. По неподтвержденным данным совместно с боевиками «Фронт национального освобождения» турецкие военнослужащие атаковали поселки Карим, Кафр-Фид и город Калаат-аль-Мадик, где расположены позиции САА, о чем сообщает источник в Twitter Levent Kemal.

Ирак

Сообщается о гибели 1 человека и ранении, по меньшей мере 24 человек в результате попадания бомб в два переполненных пассажирских автобуса в городе Киркук, как сообщает новостное агентство Reuters. Источник агентства в полиции передал, что инцидент считается «террористической атакой», но ответственность за нападения пока что не взяла на себя ни одна группировка. Под подозрением боевики «спящих ячеек» ИГИЛ, действующие на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)