В Госдуме спрогнозировали полный отказ от доллара

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Соответствующее решение было принято на полях саммита G20 в Осаке. В Госдуме рассказали о перспективах этого шага.

Подписи под соглашением о переходе на расчеты в нацвалютах поставили первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов и глава Народного банка Китая И Ган.

Позже, на встрече лидеров стран БРИКС в рамках «Большой двадцатки», президент России Владимир Путин заметил, что «международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров».

«Налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга, высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках», — констатировал Путин, призывая страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Комментируя Федеральному агентству новостей переход России и Китая на расчеты в нацвалютах, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заметил, что это своеобразный «козырь Путина» в международной экономике и политике.

«Россия давно прорабатывает схемы перехода на нацвалюты при взаиморасчетах с другими государствами. С экономической точки зрения это гораздо выгоднее и надежнее, чем привязка к американскому доллару. Потому что доллар, как известно, ничем не обеспечен и в любой момент может рухнуть. Ведь система ФРС, лимитирующая доллар, стабильна за счет доминирования США по всему миру, но это доминирование постепенно начинает ослабевать. В том числе за счет роста влияния стран БРИКС и других объединений государств — того же ШОС и Евразийского союза, потому что в них выстраиваются собственные экономические модели как промышленного развития, так и внешней торговли. И доллар там все меньше востребован», — объяснил парламентарий.

Антон Морозов подчеркнул, что доминирование США создает недобросовестную конкуренцию и мешает развитию международной торговли и инноваций.

«В эпоху Дональда Трампа США озабочены тем, чтобы вернуть производство на американскую территорию. В последние десятилетия американские компании стремились стать транснациональными и вывести производство в третьи страны с низким уровнем дохода граждан и соцобеспечения, с дешевыми ресурсами. То есть они старались минимизировать свои расходы. В итоге получилось, что у американских компаний нет собственного производства. В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал наладить производство в США и обеспечить американцев работой на нем. Но пока все строится, повторюсь, на доминировании США в других странах. Хотя все уже понимают, что долго так продолжаться не будет», — сказал депутат.

Он добавил, что отказ Китая и России от доллара при взаиморасчетах является вехой на пути к отказу от доллара вообще.