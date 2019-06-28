Навальный оправдывает вывод миллиардов за рубеж, опасаясь потерять своего спонсора

Москва, 28 июня. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», скандальный блогер Алексей Навальный вступился за миллиардера и владельца сети автосалонов «Рольф» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе четырех миллиардов рублей за рубеж.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова. По данным СК, пять лет назад предприниматель вступил в сговор с руководителями российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт» и кипрской фирмы «Панабел Лимитед», чтобы незаконно перевести с первых двух корпораций деньги на счет подконтрольной Петрову за пределами России «Панабел Лимитед». Соучастники воспользовались фальшивым договором купли-продажи акций, реальная стоимость которых оказалась гораздо ниже цены сделки в четыре миллиарда рублей.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ России проводят обыски в петербургских и московских офисах компаний «Рольф» и у фигурантов дела.

Увидев обвинения в адрес «чистого» бизнесмена, Навальный, ни на секунду не сомневаясь в «хорошей репутации» своего приятеля, решил защитить Петрова, уличенного в теневых схемах. По его мнению, в незаконном выводе миллиардов рублей за рубеж «нет ничего плохого».

Возникает вопрос: почему «ярый борец за светлое будущее» вступился за Петрова? Как оказалось, миллиардер является одним из спонсоров Навального и регулярно перечисляет ему средства на заказные «расследования», которые в действительности оказываются фейковыми. Лживый «разоблачитель олигархов» в качестве благодарности за «финансовую помощь» обходит стороной в своих «расследованиях» и публикациях Петрова с его австрийской недвижимостью и кипрскими оффшорами.