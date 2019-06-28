Один из топ-менеджеров «Рольфа» задержан в Москве​​​​​​​

Москва, 28 июня. Один из топ-менеджеров «Рольфа», директор департамента развития бизнеса этого автодилерского холдинга Анатолий Кайро задержан в Москве в рамках уголовного дела о выводе денежных средств. Об этом рассказал представитель компании.

По его словам, следствие просит отправить Кайро, первого фигуранта, задержанного по данному делу против руководства компании, под домашний арест. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

При этом, как пишет РИА Новости, представитель компании опроверг информацию о задержании гендиректора Светланы Виноградовой и финансового директора Александры Озеряновой.

Накануне, напомним, эксперты Следственного комитета РФ и сотрудники ФСБ России провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также допросили сотрудников компании. СКР возбудил уголовное дело против владельца и руководителя группы компаний Сергея Петрова и ряда других топ-менеджеров. Все они подозреваются в совершении незаконных валютных операций с иностранной компанией с использованием подложных документов.

Следствие полагает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед» (все принадлежат Петрову) и незаконно перечислил деньги на счета «Панабел Лимитед». Для этого участники сговора использовали подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» акций «Рольф Эстейт», ранее принадлежащих «Панабел Лимитед». При этом цена сделки (4 миллиарда рублей) многократно превышала реальную стоимость акций.