Москва, 28 июня. Подготовка итоговых документов саммита G20 идет непросто, странам сложно договориться по ключевым вопросам, сообщила российская шерпа на G20 Светлана Лукаш.

Представитель России на G20 рассказала о разногласиях лидеров на саммите. По словам представителя РФ на саммите, государства стараются договориться о реформе Всемирной торговой организации, информационной безопасности, а также по темам климата и миграции.

Как пишет ТАСС, Лукаш подчеркнула, что мероприятие должно принести «значимые результаты».

«Безусловно, сейчас нарастают противоречия между странами по всем вопросам повестки и в экономической, и в финансовой сфере, и в каких-то новых», — добавила Лукаш.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила ее встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

По словам пресс-секретаря главы британского правительства, в настоящее время осуществляется подготовка к встрече Терезы Мэй с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча состоится в ходе саммита G20, который будет проходить в Японии.

Представитель премьер-министра Великобритании также добавил, что в ходе предстоящей встречи Мэй намерена проинформировать президента России о том, что Лондон готов выстраивать конструктивные и партнерские отношения с Россией, однако для этого Москва должна отказаться от действий, которые якобы «подрывают международные договоренности и систему коллективной безопасности».

Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня в японском городе Осака. Президент России Владимир Путин прибудет с двухдневным визитом в Японию для участия в мероприятиях саммита G20. Кроме того, в рамках саммита российский лидер встретится с президентами Египта, Франции, Турции, Южной Кореи, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидать прорывных решений от саммита «Большой двадцатки» в Осаке сложно. Тем не менее, по его словам, есть надежда на сглаживание противоречий. Президент выразил надежду, что все участники предстоящего саммита подтвердят свои намерения вырабатывать общие правила, которых будут придерживаться все. Также Путин отметил, что хотел бы, чтобы партнеры России продемонстрировали стремление к укреплению как финансовых, так и торговых международных институтов.