Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Вашингтон, 28 июня. Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Приложение DeepNude прекращает свою работу через несколько дней после открытия. «Раздевающая» девушек программа была представлена миру 23 июня этого года.

Создатели DeepNude констатировали, что их продукт стал «вирусным». Бурный рост аудитории приложения стал для его авторов проблемой — они потеряли возможность контролировать трафик.

«Мы создали проект для развлечения пользователей несколько месяцев назад, — рассказали разработчики онлайн-сервиса. — Мы думали, что будем продавать ограниченное число копий в месяц. Если честно, приложение не такое уж потрясающее, оно работает только с определенными фото».

Специалисты предположили, что, если программу используют «500 тысяч человек», существует большой риск того, что люди будут «злоупотреблять» ей. Разработчики подчеркнули, что не хотят таким образом зарабатывать деньги.

«Мир пока что не готов к DeepNude», — объяснили они в Twitter решение закрыть приложение.

Horrifying deepfake app called DeepNude realistically removes the clothing of any woman with a single click. It costs $50 and only works on women. (The black bars were added after using the app.) pic.twitter.com/5KS36FPTqZ — Mike Sington (@MikeSington) June 27, 2019

В основу приложения DeepNude лег искусственный интеллект и технологии машинного обучения. Для обучения нейросети разработчики использовали фотографии 10 тысяч обнаженных женщин.