Жуткое смертельное ДТП с грузовиком на трассе Ульяновск — Самара. ФАН-ТВ

В Новокалмыцком районе Ульяновской области на трассе Ульяновск — Самара, произошло ДТП, в результате которого погибли трое. Водитель «Лады» выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный грузовик ДАФ. Кроме нее также погибли два пассажира. Все трое — жители Самарской области.

Сообщается, что погибшие были сотрудниками правоохранительных органов и ехали из Нижнего Новгорода в Самару после прохождения первоначальной подготовки. Из учебного центра в Нижнем Новгороде их должен был везти ведомственный транспорт, но они поехали самостоятельно. Причины произошедшего выясняются.