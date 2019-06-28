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ФАН-ТВ

Жуткое смертельное ДТП с грузовиком на трассе Ульяновск — Самара. ФАН-ТВ

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В Новокалмыцком районе Ульяновской области на трассе Ульяновск — Самара, произошло ДТП, в результате которого погибли трое. Водитель «Лады» выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный грузовик ДАФ. Кроме нее также погибли два пассажира. Все трое жители Самарской области.

Сообщается, что погибшие были сотрудниками правоохранительных органов и ехали из Нижнего Новгорода в Самару после прохождения первоначальной подготовки. Из учебного центра в Нижнем Новгороде их должен был везти ведомственный транспорт, но они поехали самостоятельно. Причины произошедшего выясняются.

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Автор: Сергей Петров
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