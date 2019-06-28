Путин оценил вклад РФ, Индии и КНР в создание равной архитектуры безопасности в Евразии

Осака, 28 июня. Москва, Нью-Дели и Пекин вносят весомый вклад в создание архитектуры неделимой безопасности на континенте. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20.

«Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности», — подчеркнул российский лидер.

Среди направлений совместной работы трех стран он назвал также борьбу с терроризмом и экстремизмом, нарко- и киберпреступностью. Таким образом, отметил президент РФ, государства закладывают основы для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Работа Москвы, Пекина и Нью-Дели, по его словам, приносит пользу для укрепления отношений трех стран и для решения острых международных и региональных проблем. Как отметил глава государства, сотрудничество в таком формате в последнее время заметно активизировалось, о чем свидетельствует работа МИД, советов безопасности и финансовых разведок стран, также тесно взаимодействуют представители научных и молодежных кругов.

«Важно, что по большинству вопросов мировой политической и экономической повестки позиции России, Индии и Китая близки или совпадают», — констатировал Путин.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран стартовал в японском городе Осака 28 июня, он закончится в субботу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указывал, что все планируемые встречи Путина на полях саммита G20 будут посвящены урегулированию кризисов в мире.

Ранее лидеры России и Китая коротко пообщались после переговоров лидеров стран БРИКС в японской Осаке. Они провели встречу «на ногах» в присутствии переводчика и совместно покинули зал заседаний.