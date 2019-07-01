«За здравие олигархов пил молдавский волокита»: как в Кишиневе оскверняли Пушкина. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Не так давно я отдельно рассказывал о том, как ведут «левый бизнес» в Молдавии люди, относящиеся к ближнему кругу олигарха Владимира Плахотнюка, еще вчера — всесильного хозяина этой небольшой, но красивой страны.

Вот смотрите: в Молдавии действует строительная компания Basconslux, которой владеют и руководят отец и сын Николай и Владислав Маданы. Эта фирма удерживала лидирующие позиции на рынке строительства последние лет пятнадцать, и все из-за того, что Мадан-старший умел, что называется, «подкатить на кривой козе» ко всем сильным мира сего, пребывавшим у руля в стране. Мадан же младший, по словам ряда жителей Криулянского и Дубоссарского районов, не упускает ни малейшего момента, чтобы именовать себя племянником либо посаженным сыном Владимира Плахотнюка. Эти слова вкупе с деньгами дают ему «зеленый свет» во все круги (и финансовые «темы») местного общества. Какое-либо кровное или посаженное родство в данном случае не доказано, но известно, что Владислав Мадан спонсировал в Криулянском и Дубоссарском районах две последние предвыборные кампании Демократической партии, которую возглавляет Плахотнюк. Таким образом, Владислав Мадан имеет самое непосредственное отношение к клану «координатора».

Теперь давайте разберем с вами конкретный кейс. В 2011 году упомянутая мною выше компания Basconslux начала масштабное строительство многоэтажного жилого комплекса в Кишиневе, и не где-нибудь, а прямо на расстоянии вытянутой руки от дома-музея Пушкина. Между прочим, одного из главных культурных достояний Молдавии, не говоря уже о том, что здание музея — памятник архитектуры национального значения.

Вся общественность страны била тревогу. Из-за вбивания свай в грунт и проезда многотонных грузовиков на месте стройки в пяти метрах от дома-музея по стенам самого памятника зодчества начала XIX века, а за такими строениями необходим особый уход, не говоря уже о том, что они охраняются государством, пошли трещины. Их количество в итоге перевалило за несколько десятков. Во время строительных работ все в музее дрожало и дребезжало. Иными словами, из-за чьей-то алчности и желания получить скорейшую прибыль от своих вложений целый музей мог рухнуть за часы. Сотрудники музея боялись оставаться в его здании и, когда было тепло, чаще всего находились во дворе.

Разрешение на строительство у «Басконслукса» было, и выдало его… Минкультуры! Но вот заключения Совета по памятникам архитектуры при Минкультуры получено не было. Более того, Совет еще в 2008 году дал отрицательное заключение по проекту строительства многоэтажек «Басконслукса» в непосредственной близости от дома-музея Пушкина. Подписанные бывшим (на момент начала строительства) министром культуры Артуром Козмой документы, которые якобы разрешают строительство фирме Basconslux объекта вблизи музея, не имеют силы, потому что Козма не был уполномочен утверждать такого рода бумаги. Это и создало прецедент, за который ухватились защитники музея Пушкина. Кроме того, ни макет, ни документация, ни условия застройки, ни ее последствия публично не были оглашены, не были согласованы, скрывались от администрации музея и общественности. И внимание! «Басконслукс» ни юридически, ни финансово не гарантировала сохранность музейного комплекса, признавая при этом, что… «ветхое строение XIX века» может полностью разрушиться в результате строительных работ, рассчитанных на четыре-пять лет! Речь, во-первых, о музее, во-вторых, об охраняемом государством памятнике архитектуры.

«Ну, подумаешь, разрушим мы ваш музей, ну, отстроим заново», — заявил в тот период представитель застройщика работникам музея.

Месяцами общественники, ученые, архитекторы, пушкинисты и лишь один (!) чиновник отстаивали право здания музея Пушкина на существование. Проводили конференции, видеомосты, подключая всех неравнодушных людей из десятков стран мира. Даже посольству России пришлось вмешаться. Пока шли ожесточенные дискуссии с властями по вопросу этой стройки, писались письма, как обычные, так и открытые, руководство «Басконслукса»… распорядилось строить ночью.

В итоге после кулуарного вмешательства ключевых фигур молдавской власти (говорят, что помог тогдашний соратник Плахотнюка — на тот момент спикер парламента Мариан Лупу) возведение той части комплекса, что ближе всех должна была располагаться к зданию музея Пушкина, заморозили.

Остальные же высотки благополучно достроили. А новое руководство дома-музея Пушкина, видимо, вынуждено молчать о новых нарушениях, которые, похоже, были, в обмен на возможность и в дальнейшем занимать престижную должность. Опасность продолжения строительства у дома-музея Пушкина в Кишиневе сохраняется до сих пор – молдавские чиновники, как показывает практика, весьма падки на взятки.

Впрочем, это еще не конец истории. В апреле 2017 года на Молдавию обрушился снегопад, который повредил все, что только можно было повредить. В том числе и крышу музейного комплекса. В данный момент она продолжает ветшать и разрушаться.

В Кишиневе упорно ходят слухи о том, что здание дома-музея Пушкина, замечательный пример зодчества первой половины XIX века, убивают намеренно, чтобы, когда крыша строения рухнет, объявить объект аварийным, вывезти оттуда все экспонаты и передать комплекс в частные руки. Эти гипотетические частные руки, не называя конкретных имен, большинство граждан, мониторящих ситуацию, как раз и относят к приближенным Плахотнюка. Есть информация о том, что он обещал кому-то из своей свиты здание дома-музея Пушкина под ресторан, который так и назовут — «У Пушкина». Комплекс возьмут в долгосрочную аренду, отреставрируют и сделают объектом развлечения и частного обогащения. И начала этот процесс фирма, совладельцем которой является лицо, именуемое в народе «племянником Плахотнюка». Так и напрашивается знаменитое киселевское «Совпадение? Не думаю!». Кстати, думаете, это единственный такой знаковый объект, который решили «перепрофилировать»? Отнюдь! О следующем — в будущей главе. Причем там уже замешаны (да-да!) и интересы США.

Продолжение следует.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha