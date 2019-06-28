Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в президентские выборы США

Осака, 28 июня. Президент США Дональд Трамп в шутку попросил российского лидера Владимира Путина не вмешиваться в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году. С таким призывом Трамп обратился к президенту РФ перед встречей на саммите G20 в японской Осаке.

К данной просьбе президента США подтолкнули представители СМИ, которые уточнили у Трампа, обратится ли он к Путину с подобным призывом. Американский лидер тут же отреагировал на слова журналистов.

«Не вмешивайтесь в наши выборы», — сказал Трамп, повернувшись к Путину.

При этом оба президента улыбались и, похоже, отнеслись к словам американского лидера как к хорошей шутке.

Напомним, ранее Россию обвинили во «вмешательстве» в выборы президента США, которые прошли в 2016 году. После этого спецпрокурор США Роберт Мюллер инициировал провальное расследование, которое доказало непричастность РФ к вмешательству во внутренние дела Штатов и подтвердило, что Трамп не вступал в сговор с Москвой. При этом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам в 35 миллионов долларов.

Результат «расследования» вызвал ироничную реакцию Владимира Путина.

«Гора родила мышь», — прокомментировал ситуацию президент РФ.

Ранее писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков сообщил Федеральному агентству новостей, что США обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Штатов некую структуру под названием «Агентство интернет-исследований». При этом не было представлено доказательств самого существования подобной организации.

Как отмечает заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, американские спецслужбы придумали миф о «русских хакерах» для того, чтобы обеспечить себе доминирование в информационной сфере.