Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в японской Осаке заявил об активизации сотрудничества по линии Россия — Индия — Китай.

На саммите «Большой двадцатки» началась неформальная трехсторонняя встреча Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Предыдущая беседа в таком формате на высшем уровне состоялась в ноябре прошлого года во время G20 в Буэнос-Айресе.

«Отмечу, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми нами на прошлой встрече в Буэнос-Айресе, сотрудничество по линии РИК заметно активизировалось, — констатировал российский лидер на встрече, — расширяется трехсторонняя внешнеполитическая координация».

Путин напомнил, что в феврале министры иностранных дел России, Индии и Китая провели 16-й по счету раунд консультаций. Глава РФ добавил, что формат Россия — Китай — Индия приносит очевидную пользу для решения острых международных и региональных проблем.

«Одновременно развивается диалог советов безопасности, финансовых разведок, других отраслевых ведомств, тесно взаимодействуют представители научных, академических, молодежных кругов», — уточнил президент России.

Встреча представителей России, Индии и Китая проходит в первый день работы саммита. Ранее Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Российский и американский лидеры подтвердили намерение продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями XXI века. Трамп от себя добавил, что она должна распространяться и на Китай.