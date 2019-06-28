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Более 200 украинских городов остались обесточенными из-за непогоды

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Более 200 украинских городов остались обесточенными из-за непогоды

Киев, 28 июня. Более 200 населенных пунктов в восьми украинских областях остаются обесточенными из-за непогоды, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Накануне Госслужба по ЧС сообщала об ухудшении погодных условий. Отмечалось, что на  несколько областей Украины обрушились ливни, грозы и шквальный ветер, из-за чего произошло падение деревьев и конструкций зданий.

По состоянию на 07.00 из-за непогоды обесточенными остался 211 населенных пунктов в восьми областях Украины. Речь идет о Ивано-Франковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Больше всего населенных пунктов пострадали из-за непогоды в Ивано-Франковской (70) и Киевской (52) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Данила Копп
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