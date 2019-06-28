В Совфеде назвали встречу Путина и Трампа на G20 важным сигналом миру

Президенты России и США провели полуторачасовую встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил значимость этого события.

Открывая встречу, Владимир Путин и Дональд Трамп заметили, что эти переговоры могут стать хорошим заделом для продолжения диалога по накопившимся вопросам.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными», — сказал лидер США.

Российский президент подчеркнул, что тем для разговора с его американским коллегой много.

«Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались год назад», — сказал Путин.

Встреча двух президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании пресс-служба Белого дома сообщила, что на переговорах поднимались вопросы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Также Путин и Трамп согласились продолжить дискуссию о современной модели системы контроля над вооружениями. При этом американский президент предложил включить в нее Китай.

«Путин и Трамп на встрече заявили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей предложил дождаться информации о встрече с Трампом, которую раскроет сам Владимир Путин. Только после этого можно будет делать конкретные выводы.

«Я не знаю, о чем конкретно говорил наш президент с американским, но могу заметить, что сама эта встреча стала важным сигналом всему миру о том, что Россия и США заинтересованы в диалоге и способны договариваться. Важно, что это не была встреча на бегу. За полтора часа можно обсудить многие актуальные вопросы», — отметил Джабаров.

Сенатор не стал комментировать сообщения пресс-службы Белого дома, заявив, что дождется заявлений российского лидера.