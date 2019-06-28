В Совфеде назвали встречу Путина и Трампа на G20 важным сигналом миру
Президенты России и США провели полуторачасовую встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил значимость этого события.
Открывая встречу, Владимир Путин и Дональд Трамп заметили, что эти переговоры могут стать хорошим заделом для продолжения диалога по накопившимся вопросам.
«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными», — сказал лидер США.
Российский президент подчеркнул, что тем для разговора с его американским коллегой много.
«Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались год назад», — сказал Путин.
Встреча двух президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании пресс-служба Белого дома сообщила, что на переговорах поднимались вопросы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Также Путин и Трамп согласились продолжить дискуссию о современной модели системы контроля над вооружениями. При этом американский президент предложил включить в нее Китай.
«Путин и Трамп на встрече заявили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира», — сообщила пресс-служба Белого дома.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей предложил дождаться информации о встрече с Трампом, которую раскроет сам Владимир Путин. Только после этого можно будет делать конкретные выводы.
«Я не знаю, о чем конкретно говорил наш президент с американским, но могу заметить, что сама эта встреча стала важным сигналом всему миру о том, что Россия и США заинтересованы в диалоге и способны договариваться.
Важно, что это не была встреча на бегу. За полтора часа можно обсудить многие актуальные вопросы», — отметил Джабаров.
Сенатор не стал комментировать сообщения пресс-службы Белого дома, заявив, что дождется заявлений российского лидера.
«Сейчас могу сказать лишь то, что лучше встречаться, чем игнорировать друг друга. Это значит, что стороны настроены на контакт. Взаимоотношения будут развиваться. Встреча Путина с Трампом — это позитивный сигнал миру. Те, кто рассчитывал играть на противоречиях между Россией и США, сейчас сбавят обороты.
Вы знаете, есть немало стран, которые хотят нас столкнуть. Не буду их называть, но это в первую очередь наши ближайшие соседи и другие государства. Но если лидеры России и США встречаются и разговаривают, значит, здравый разум на Западе возобладал. Трамп понял, что дальше обострять нельзя. А Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта диалогу», — заключил Владимир Джабаров.