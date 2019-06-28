Москва, 28 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала спор президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным по вопросу ответа Киева на российскую ноту по украинским морякам. Свою точку зрения она выразила в аккаунте в Facebook.

По словам дипломата, спор Зеленского с Климкиным напоминает слова из песни «Роза чайная» российского певца Филиппа Киркорова. Захарова ответила на спор Зеленского и Климкина цитатой из песни Киркорова.

«Как в песне: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда как холода», — пошутила Захарова.

Ранее Климкин отверг предложение Москвы по ситуации с освобождением украинских моряков. МИД РФ уточнил, что Россия пошла на беспрецедентный шаг, но Киев намерен использовать моряков только как шанс для обвинений Москвы.

При этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что узнает о действиях МИД только из Интернета. Он добавил, что не видел ответа Киева на ноту России, так как Климкин «не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины». Климкин ответил ему, что ведомство имеет полномочия отвечать Москве без согласования с ним.

25 ноября три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.