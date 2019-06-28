В ФАС озвучили план борьбы с незаконной рекламой онлайн-казино

Москва, 28 июня. Федеральная антимонопольная служба России хочет получить право блокировать сайты, которые транслируют незаконную рекламу онлайн-казино, заявила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Никитина подчеркнула, что онлайн-казино остаются большой проблемой в России. Она напомнила, что их реклама запрещена в Сети. В поисковиках и на новостных сайтах ее уже практически невозможно найти, однако есть отдельные порталы, которые продолжают распространять этот контент.

«Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту, — рассказали в ФАС. — Мы эту проблему знаем и пытаемся решить».

В службе озвучили план борьбы с незаконной рекламой онлайн-казино. Однако Никитина подчеркнула, что вопрос пока прорабатывается с представителями бизнеса, Роскомнадзором и другими ведомствами.

«Как вариант решения этой проблемы: наделение полномочиями антимонопольных органов, а именно — правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их», — приводит ее слова ТАСС.

Предполагается, что сайту, содержащему запрещенную рекламу, сначала будет направляться одно-два предупреждения. Если они будут проигнорированы, то регулирующие органы смогут принять решение о временной или постоянной блокировке портала.

«Мы пока не готовили текст, который будет вынесен на обсуждение с ведомствами, — заметила Никитина, — но я думаю, что до конца года мы уже выйдем на уровень проработки конкретного предложения с ведомствами и поймем, что делать дальше».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал интернет-форум, на котором торговали персональными данными клиентов банков России. На ресурсе была доступна к покупке информация на более чем 900 тысяч человек, пишет «Царьград».