Правительство РФ пообещало не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

Москва, 28 июня. Российское правительство обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года, сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Богданов, выступая на годовом собрании акционеров компании, рассказал об итогах совещания, на котором присутствовали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак.

Глава «Сургутнефтегаза» обратил внимание на то, что цены на топливо регулирует государство.

«А соглашение — четвертый квартал, сейчас полгода действует — 1 июля заканчивается. Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля (его продлевать)», — приводит ТАСС слова руководителя компании.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что существует механизм демпфера.

По его словам, из-за усложнения налогообложения компании пришлось нарастить штат сотрудников, которые пересчитывают эффект демпфера.

Напомним, в ноябре прошлого года российский Кабмин договорился с нефтяными компаниями о заморозке розничных цен. Соглашение, принятое после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, истекает 1 июля 2019 года.