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Трамп за несколько минут до встречи с Путиным уточнял у помощников темы для обсуждения

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Трамп за несколько минут до встречи с Путиным уточнял у помощников темы для обсуждения

Осака, 28 июня. Американский президент Дональд Трамп перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным уточнял у своей делегации темы для обсуждения, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Глава американского государства пришел на встречу раньше Путина и в ожидании президента России общался с американскими чиновниками, которые были с ним. Источник РИА Новости, присутствовавший в комнате, где проходила встреча лидеров России и США, сообщил, что за несколько минут до переговоров Трамп уточнял у своих помощников и министров темы для обсуждения.

«Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?»  — спросил Трамп.

В ответ помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.

Напомним, встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита G20. Переговоры продлились полтора часа.  

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Автор: Данила Копп
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