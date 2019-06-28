Трамп за несколько минут до встречи с Путиным уточнял у помощников темы для обсуждения
Осака, 28 июня. Американский президент Дональд Трамп перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным уточнял у своей делегации темы для обсуждения, сообщили СМИ со ссылкой на источник.
Глава американского государства пришел на встречу раньше Путина и в ожидании президента России общался с американскими чиновниками, которые были с ним. Источник РИА Новости, присутствовавший в комнате, где проходила встреча лидеров России и США, сообщил, что за несколько минут до переговоров Трамп уточнял у своих помощников и министров темы для обсуждения.
«Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?» — спросил Трамп.
В ответ помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.
Напомним, встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита G20. Переговоры продлились полтора часа.
Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.
Также присутствует новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, которая ранее руководила пресс-службой первой леди США. Мелании Трамп на встрече нет pic.twitter.com/hDT6ywQmPE