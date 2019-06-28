В Совфеде похвалили Порошенко за первую здравую мысль о российском Крыме

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ первым шагом к признанию Европой Крыма российским. В Совфеде похвалили Порошенко «за здравую мысль, которую он высказал впервые за все время».

По словам Порошенко, вернувшись в Парламентскую ассамблею Совета Европы, россияне начнут добиваться признания российского статуса Крыма. Однако экс-президент Украины надеется, что на следующей сессии ПАСЕ украинской делегации удастся оказать давление и «принять скоординированную с ее партнерами позицию».

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций [с России] и в других форматах», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Украина», запись которого представлена на его странице в Facebook.

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заметил, что Порошенко впервые за все время высказал здравую мысль.

«Порошенко впервые высказал здравую мысль, это похвально. Только процесс признания Крыма российским начался не с возвращения российской делегации в ПАСЕ, а гораздо раньше. Это процесс длительный. Я бы сказал, что восстановление полномочий России в ПАСЕ является ключевым моментом на пути признания Крыма частью РФ во всем мире. Но нашим парламентариям и дипломатам предстоит еще немало поработать над этим», — заметил сенатор от Крыма.

Что же касается слов Порошенко о скандальном поведении украинской делегации в ПАСЕ, которое он попытался оправдать, то Сергей Цеков считает, что они были предсказуемы.

«Соратники Порошенко вели себя в ПАСЕ очень недостойно. Они опозорили Украину. Но Порошенко не может их не оправдывать, потому что он с ними заодно. Даже если ему стыдно за них, он в этом не признается. Все эти люди, устроившие демарш в ПАСЕ, стремятся в новый созыв Верховной рады. Но я считаю, что таким «политикам» в украинском парламенте не место, потому что они топят страну. В Раде должны появиться новые лица, которые понимают, что существование и развитие Украины без России невозможно», — заключил сенатор.

Ранее в интервью ФАН Сергей Цеков высказал предположение, что в скором времени в составе российской делегации в ПАСЕ появятся представители Крыма.