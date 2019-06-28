Встреча Путина и Трампа на G20 завершилась спустя 1,5 часа

Осака, 28 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись почти 1,5 часа, заявил журналист Дмитрий Смирнов в своем телегам-канале.

Встреча лидеров России и США длилась 1 час 20 минут. Перед началом переговоров Путин и Трамп подчеркнули, что это может стать хорошим поводом для продолжения диалога двух стран по вопросам, которых для этой беседы накопилось достаточное количество.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами, — объявил американский лидер. — Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными».

Главы Кремля и Белого дома констатировали, что в улучшении отношений двух государств заинтересованы и Россия, и США, и весь мир.

Встреча Путина и Трампа состоялась в первый день саммита. Перед традиционной церемонией фотографирования участников G20 и официальным открытием мероприятия, президенты России и США уже успели «на ногах» обменяться парой фраз.

Переговоры российского и американского президентов начались в 14.03 по местному времени. Изначально предполагалось, что встреча продлится примерно час.

Со стороны России во встрече принимали участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.