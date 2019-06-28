Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Программу Малахова о деле сестер Хачатурян отменили без объяснения причины

42
0 Оставить комментарий

Программу Малахова о деле сестер Хачатурян отменили без объяснения причины

Москва, 28 июня. Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым о деле сестер Хачатурян, сообщила правозащитница Дарья Серенко в своем Facebook.

Программу, посвященную делу сестер Хачатурян, должны были показать в четверг в 17.25, однако вместо этого эфира показали другой выпуск шоу Малахова.

«Эфир нас с Малаховым отменили без объяснения причин», — сказала Серенко, которую приглашали участвовать в передаче.

Активистка связала показ другого выпуска с давлением на защитников девушек и борьбой за общественное мнение. Она призвала использовать любую возможность, чтобы донести до общественности детали дела в отношении сестер Хачатурян.

По ее словам, еще отменили посвященные делу сестер Хачатурян выпуски телеканалы «НТВ»  и Первый канал, отметил «ФедералПресс».

Напомним, летом прошлого года трех сестер задержали по подозрению в убийстве отца. Первоначально суд арестовал их, однако спустя два месяца изменил меру пресечения: девушки должны жить отдельно, им запрещено пользоваться мобильным Интернетом, общаться друг с другом и покидать место проживания.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров