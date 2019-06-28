Программу Малахова о деле сестер Хачатурян отменили без объяснения причины

Москва, 28 июня. Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым о деле сестер Хачатурян, сообщила правозащитница Дарья Серенко в своем Facebook.

Программу, посвященную делу сестер Хачатурян, должны были показать в четверг в 17.25, однако вместо этого эфира показали другой выпуск шоу Малахова.

«Эфир нас с Малаховым отменили без объяснения причин», — сказала Серенко, которую приглашали участвовать в передаче.

Активистка связала показ другого выпуска с давлением на защитников девушек и борьбой за общественное мнение. Она призвала использовать любую возможность, чтобы донести до общественности детали дела в отношении сестер Хачатурян.

По ее словам, еще отменили посвященные делу сестер Хачатурян выпуски телеканалы «НТВ» и Первый канал, отметил «ФедералПресс».

Напомним, летом прошлого года трех сестер задержали по подозрению в убийстве отца. Первоначально суд арестовал их, однако спустя два месяца изменил меру пресечения: девушки должны жить отдельно, им запрещено пользоваться мобильным Интернетом, общаться друг с другом и покидать место проживания.