Правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях

Москва, 28 июня. Российское правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства РФ.

Согласно одному из документов, россияне не смогут содержать дома животных, представляющих опасность для владельца. Также в список попали звери, привычная среда обитания которых сильно отличается от возможных условий содержания в неволе. Пребывание таких животных в домашних условиях может привести к резкому ухудшению здоровья зверя или даже к летальному исходу.

Животных в списке разделили на 33 подотряда и разбили на восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы). Таким образом, под запрет попали крокодилы, некоторые виды черепах и пауков. Кроме того, в список вошли многие виды змей и, в частности, кобр, а также скорпионы.

Согласно постановлению, содержать в домашних условиях нельзя и многих млекопитающих. Под запретом оказались китообразные, тюлени, моржи, львы, тигры и другие крупные кошачьи, а также лисицы и волки. Кроме того, в список вошли жирафы, носороги, бегемоты и многие виды приматов. Из птиц под запрет попали пингвины, страусы, журавли и филины.

В документе указано, что животные, приобретенные до 1 января 2020 года, остаются на содержании у владельца. Также одно из постановлений определяет особые случаи, при которых содержание запрещенных животных все же допускается. О каждом подобном случае необходимо уведомлять территориальный орган Росприроднадзора. Кроме того, запрет не распространяется на содержание указанных животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, сообщает «Взгляд».

Ранее стало известно, что правительство разрабатывает проект постановления о требованиях по использованию животных в развлекательных целях. С 1 января 2020 года планируют запретить: дрессировать животных, причиняя им физические или моральные страдания; требовать от животных выполнения не свойственных им задач; работать с ними более пяти часов в день, тем самым переутомлять их и доводить до стресса, сообщает «ФедералПресс».