В сирийском Дамаске стартовал Международный цветочный фестиваль

Дамаск, 29 июня. После девятилетнего перерыва Международная цветочная ярмарка будет вновь проведена в сирийском парке Тишрин в центре сирийской столицы Дамаска. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), находящемуся в данный момент в республике.

Как стало известно, в мероприятии будут участвовать девять арабских и зарубежных стран, включая Японию, Нидерланды, Болгарию, Иран и Ирак, все они будут вместе с Сирией.

Выставка будет проводиться при непосредственном участии Министерства туризма Сирийской Арабской Республики и многих арабских и иностранных компаний, кроме того, свой вклад внесут сотрудники министерства культуры и министерства сельского хозяйства и других ведомств.

По словам директора по туризму Дамаска Бассама Бастика, выставка включает 55 павильонов, на которых будут представлены декоративные растения, принадлежности для цветоводства, ландшафтный дизайн, медовые изделия, розы, лекарственные и ароматические растения.

«Этот фестиваль является коллективной работой, он является экономическим толчком для производителей цветов и декоративных растений, которые всерьез подверглись кризису. Невозможно работать с цветами и декоративными растениями в то же время, как другие люди пытаются уничтожить страну и раскрасить ее в черный цвет», — рассказал ФАН один из организаторов мероприятия.

Министерство культуры Сирии также участвует во многих культурных и развлекательных мероприятиях. Для детей и взрослых предусмотрены театральные представления, кинофильмы, световая игра, книжная ярмарка с товарами по привлекательным ценам.

Международная выставка цветов, организованная в парке Тишрин в Дамаске, является одним из традиционных ежегодных мероприятий. которое проводится в начале каждого туристического сезона в Сирии. В нем, как правило, принимают участие многие арабские страны и местные компании, а также стала культурным и художественным событием на протяжении 30 лет. Для всех слоев общества, а также заинтересованных и специалистов, в прошлом году в рамках Дамасской международной ярмарки на территории цветвыставки был организован специальный павильон для цветов.